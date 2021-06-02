Тренер сборной Польши остался недоволен игрой команды в первом тайме матча с россиянами

ВРОЦЛАВ /Польша/, 2 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза остался недоволен игрой команды в первом тайме товарищеского матча с россиянами. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции.

Сборная России по футболу сыграла вничью с поляками в товарищеском матче перед Евро

Сборные России и Польши во вторник сыграли вничью (1:1) в товарищеском матче, который прошел во Вроцлаве. На гол Якуба Шверчока (4-я минута) россияне ответили точным ударом Вячеслава Караваева (21).

"Думаю, игру мы начали очень хорошо, действовали хорошо как с мячом, так и без мяча, использовали высокий прессинг, блокировали соперника. Но после забитого мяча наша игра развалилась: мы перестали останавливать соперника, утратили инициативу, в защите потеряли активность, позволили сопернику пасовать, водиться с мячом. Этого не должно было случиться", - сказал Соуза.

"Вторую половину матча мы начали гораздо лучше, на протяжении всего тайма у нас держался хороший уровень контроля мяча, мы соблюдали дисциплину в обороне. В целом мы можем быть удовлетворены тем, что показали", - добавил португальский специалист, который возглавил сборную Польши 21 января.

"Последняя неделя была очень тяжелой, у нас новые идеи, новые игроки, в целом мы на хорошем пути. Но я хочу видеть больше", - заключил он.