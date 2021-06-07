Черчесов надеется, что Россия договорится с Данией о допуске болельщиков на матч Евро

ТАСС, 7 июня. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов надеется, что российские власти договорятся с датской стороной о допуске болельщиков на матч чемпионата Европы в Копенгагене. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24" .

В УЕФА сообщили, что в Дании не сделают послаблений для въезда болельщиков на матчи Евро

В заключительном туре группового этапа российские футболисты сыграют с командой Дании в Копенгагене 21 июня. 1 июня стало известно, что власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на матчи чемпионата Европы по футболу в Копенгагене. Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой поспособствовать решению вопроса допуска болельщиков сборной России, однако власти Дании отказались делать исключение.

"Это неприятный момент, особенно для тех, кто купил билеты, для нас это тоже не плюс, однозначно, - сказал Черчесов. - Другое дело, что непонятно, по какой причине это происходит. Если это политический момент, то это ни в какие ворота не лезет, если пандемийные моменты, то я тоже не в курсе. Пока оставим это на совести датского руководства, я надеюсь, что наши руководители пообщаются с их руководителями и решат проблему".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).