Чернышенко ожидает 2,7 тыс. участников на шахматной олимпиаде и конгрессе FIDE в России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко рассказал о количестве участников 44-й Всемирной шахматной олимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (FIDE) 2022 года в Москве и Ханты-Мансийске. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера.

Проведение соревнований запланировано с 1 по 31 июля следующего года. В столице пройдет турнир, а в Ханты-Мансийске - конгресс FIDE. Также впервые в истории шахматных олимпиад пройдет турнир для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Шахматы любят в нашей стране, и наши спортсмены традиционно лидируют в крупных международных турнирах. Мы ожидаем, что в следующем году участие в турнире и конгрессе примут около 2 700 человек из 185 стран мира", - сказал Чернышенко по итогам первого заседания оргкомитета олимпиады.

В заседании приняли участие помощник президента РФ Игорь Левитин, президент FIDE Аркадий Дворкович, а также руководители заинтересованных федеральных и региональных органов исполнительной власти.

"Степень готовности к Всемирной шахматной олимпиаде высокая. Необходимо утвердить матрицу ответственности со всеми задействованными регионами и структурами, чтобы уже перейти к практической реализации мероприятий организационного плана", - отметил Дворкович.

На совещании также обсудили подготовку и проведение в этом году в Сочи Кубка мира FIDE по шахматам среди мужчин и среди женщин, который пройдет с 10 июля по 8 августа. "В Сочи есть вся необходимая инфраструктура для проведения международных соревнований. Это и спортивные объекты, и гостиницы, и построенная транспортная логистика. Планируется, что в Кубке мира FIDE по шахматам примут участие 206 спортсменов, а в Кубке мира FIDE по шахматам среди женщин 103 спортсменки, завоевавших это право в соответствии с индивидуальным международным рейтингом, а также по итогам отборочных континентальных чемпионатов", - отметил вице-премьер.