World Athletics одобрила заявки 35 российских спортсменов на нейтральный статус

В список вошли Ринас Ахмадеев (бег на 3000, 5000, 10 000 м и полумарафон), Дина Александрова (бег на 800, 1500 и 5000 м), Никита Анищенков (прыжки в высоту), Светлана Апачкина (бег на 1500, 3000 и 5000 м), Александр Асанов (прыжки в высоту), Александр Буяновский (бег на 400 м), Артем Чермошанский (прыжки в высоту), Анастасия Еремянц (бег на 800 и 1500 м), Татьяна Ермаченкова (прыжки в высоту), Максим Федяев (бег на 400 м), Алексей Федоров (тройной прыжок), Александра Гуляева (бег на 800 и 1500 м), Алиса Иванова (спринт), Наталья Карпова (метание диска), Аделина Халикова, Мария Кочанова (обе - прыжки в высоту), Александр Комаров (десятиборье), Никита Курбанов (прыжки в высоту), Алена Мамина (бег на 400 м), Лилия Мендаева (бег на 1500, 3000 и 5000 м), Илья Мудров, Ольга Муллина (оба - прыжки с шестом), Ильдар Надыров (стипль-чез), Николай Орлов (метание копья), Виктор Пинтусов (прыжки с шестом), Елизавета Поротикова (метание копья), Игорь Ращупкин (бег на 800 и 1500 м), Ольга Родиошкина (бег на 800 м), Матвей Рудник (прыжки в высоту), Надежда Сергеева (спортивная ходьба), Федор Шутов (полумарафон, марафон), Олеся Солдатова (спринт), Наталья Спиридонова (прыжки в длину, прыжки в высоту), Светлана Улога (бег на 800 м), Никита Евсеенков (бег на 400 м с барьерами).

Всего на данный момент право выступать на международных стартах имеют 62 российских легкоатлета, среди которых серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова и бронзовый призер чемпионата мира в прыжках в высоту Илья Иванюк.

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации. На Олимпийских играх в Токио могут выступить не более 10 спортсменов с нейтральным статусом без права замены. На остальных международных соревнованиях количество участвующих в них нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.