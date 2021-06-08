Вратарь "Уфы" Беленов рассказал о своем отношении к невызову в сборную России

ТАСС, 8 июня. Вратарь "Уфы" Александр Беленов считает, что тренерский штаб сборной России по футболу не видит его кандидатом в национальную команду. Об этом голкипер рассказал в интервью газете " Спорт-Экспресс" .

Беленову 34 года. С 2017 года он выступает за "Уфу", ранее вратарь играл в "Анжи", "Кубани", "Спартаке" и белгородском "Салюте". Голкипер не провел ни одного матча за национальную команду.

"Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят, я просто делаю свое дело", - сказал Беленов.

В заявку на чемпионат Европы попали вратари Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей примет Санкт-Петербург.