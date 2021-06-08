{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Вратарь "Уфы" Беленов рассказал о своем отношении к невызову в сборную России

34-летний футболист назвал заезженной тему относительно вероятности попадания в национальную команду
Александр Беленов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Александр Беленов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 8 июня. Вратарь "Уфы" Александр Беленов считает, что тренерский штаб сборной России по футболу не видит его кандидатом в национальную команду. Об этом голкипер рассказал в интервью газете "Спорт-Экспресс".

На эту тему
Сафонов: вратари сборной России имеют одну цель в виде подготовки Шунина к Евро
Сафонов: вратари сборной России имеют одну цель в виде подготовки Шунина к Евро

Беленову 34 года. С 2017 года он выступает за "Уфу", ранее вратарь играл в "Анжи", "Кубани", "Спартаке" и белгородском "Салюте". Голкипер не провел ни одного матча за национальную команду.

"Моя тема со сборной уже заезженная. С 2017 года бывали неудачные выступления, бывали хорошие сезоны. Например, когда мы попали в еврокубки. В мою сторону, похоже, не смотрят, я просто делаю свое дело", - сказал Беленов.

В заявку на чемпионат Европы попали вратари Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.

Сборная России на групповом этапе чемпионата Европы сыграет с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, семь матчей примет Санкт-Петербург.

Теги
Евро-2020
Олимпиада-2022 в Пекине
Конгрессмены США призвали МОК перенести проведение Олимпиады из Пекина
Законодатели мотивировали свою инициативу якобы продолжающимися репрессиями против уйгуров со стороны властей Китая
Читать полностью