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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Липинец сменит весовую категорию

Россиянин решил вернуться в категорию до 63,5 кг и следующий поединок планирует провести за звание претендента на титул чемпиона мира
Сергей Липинец (справа) AP Photo/John Locher
Описание
Сергей Липинец (справа)
© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Липинец сменит весовую категорию. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Алекс Вайсфельд.

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Ранее спортсмен выступал в весовой категории до 63,5 кг, потом перешел в вес до 66,68 кг.

"Липинец возвращается в весовую категорию до 63,5 кг и будет, скорее всего, драться в претендентском бою в ноябре-декабре. Наверное, соперником будет Роберт Истер или кто-то из топ-10 рейтинга", - сказал Вайсфельд.

Липинец в апреле проиграл американцу Джарону Эннису нокаутом в шестом раунде. Всего на счету россиянина 16 побед (12 нокаутом), два поражения и одна ничья. Липинец в 2017 году стал чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг и расстался с титулом в следующем поединке, проиграв в марте 2018 года американцу Майки Гарсии по очкам.

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