Бывший чемпион мира по боксу россиянин Липинец проиграл американцу Эннису

ТАСС, 11 апреля. Бывший чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 63,5 кг россиянин Сергей Липинец потерпел второе поражение в карьере. В 12-раундовом поединке весовой категории до 66,68 кг, прошедшем в Анкасвилле (США, штат Коннектикут), он проиграл американцу Джарону Эннису нокаутом в шестом раунде.

В послужном списке 32-летнего россиянина теперь 16 побед (12 нокаутом), одна ничья и два поражения. Он сотрудничает с американским менеджером Элом Хэймоном и тренируется в США у Джо Гуссена, который работал с Шейном Мосли, Риддиком Боу, Диего Корралесом, Амиром Ханом.

Липинец в 2017 году стал чемпионом мира по версиии IBF в весе до 63,5 кг и расстался с титулом в следующем поединке, проиграв в марте 2018 года американцу Майки Гарсии по очкам. С тех пор он провел шесть боев, в том числе выиграв в марте 2019 года у бывшего чемпиона мира в двух весовых категориях американца Лэймонта Питерсона техническим нокаутом в 10-м раунде. В прошлом поединке россиянин не смог завоевать временный титул IBF в весе до 66,68 кг, завершив вничью поединок с канадцем Кастио Клейтоном.

23-летний Эннис не знает поражений на профессиональном ринге - 27 побед (25 нокаутом). Его прошлый поединок с Крисом ван Херденом за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), не входящей в число престижных, был признан несостоявшимся из-за рассечения у южноафриканца ввиду столкновения головами.