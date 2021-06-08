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Чемпионат мира по игре го

Россиянин Каймин победил представителя Румынии Добраниса на чемпионате мира по игре го

Российский спортсмен занимает 12-е место в таблице

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россиянин Вячеслав Каймин победил румынского спортсмена Дениса Добраниса в пятом раунде чемпионата мира по игре го. Турнир проходит во Владивостоке на острове Русский без зрителей.

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20-летний Каймин занимает 12-е место в таблице с тремя победами и двумя поражениями. В турнире принимают участие 57 игроков, лидирует одержавший пять побед представитель Тайваня Чань Тень. В шестом раунде Каймин сыграет с представителем Турции Озгуром Дегирменджи.

Каймин выступает на чемпионате мира под эмблемой Российской федерации го в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства, согласно которым на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать национальный гимн.

В го играют на прямоугольном поле - гобане. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Нынешний чемпионат мира по го является 41-м по счету. Предыдущие 40 турниров проходили только на территории Юго-Восточной Азии, однако на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Китае в 2017 году право на проведение соревнований получила Россия. Международная федерация го была основана в 1982 году. Российские игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.

Чемпионат мира 2019 года проходил в Китае, его победителем стал представитель этой страны Чэнь Ван. Турнир 2020 года был отменен в связи с распространением коронавирусной инфекции. В 2013 году Илья Шикшин занял четвертое место, что является лучшим результатом россиян.

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