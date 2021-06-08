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Летние олимпийские виды спорта

Власти Бурятии планируют провести международный гольф-турнир на озере Байкал

Соревнования пройдут в 2023 году и будут приурочены к празднованию 100-летия Республики Бурятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии планируют провести в 2023 году международный турнир по гольфу на озере Байкал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Ассоциации гольфа России по итогам конгрессо-выставочной концепции гольф-туризма "Golf in Russia от Петербурга до Сахалина".

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"В 2023 году к 100-летию Бурятии планируем провести уникальный федеральный проект "Baikal Ice Golf" для привлечения туроператоров и гольфистов азиатского рынка. Зимний гольф на Байкале станет новым туристическим трендом России, интересным самой широкой аудитории. Международный гольф-турнир в 2023 году в честь 100-летия Республики Бурятия объединит опытных игроков и тех, кто хочет окунуться в этот красивый вид спорта. Для этого будем строить инфраструктуру, используя опыт Красноярского края, обращаясь к опыту Московской области", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства республики Бурятия, министра промышленности, торговли и инвестиций Антона Виноградова.

Конгрессо-выставочная концепция гольф-туризма "Golf in Russia от Петербурга до Сахалина" была представлена 5 июня в Петергофе (Санкт-Петербург). На ней регионы презентовали свои проекты в сфере гольф-туризма.

100-летие образования Республики Бурятия будет отмечаться в 2023 году. 30 мая 1923 года Президиумом Всероссийского центрального исполнительного комитета было принято постановление о создании Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической Республики.

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