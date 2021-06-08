В генконсульстве Бельгии сообщили о получении около 600 заявок на Fan ID от граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Около 600 бельгийцев подали заявления на получение паспорта болельщика (Fan ID), чтобы посетить матчи чемпионата Европы по футболу в России. Об этом ТАСС во вторник сообщили в генеральном консульстве Бельгии в Санкт-Петербурге.

"Около 600 граждан Бельгии подали заявления на получение Fan ID для въезда в Российскую Федерацию. <…> Это не только болельщики на матч Бельгия - Россия, но и на матч Бельгия - Финляндия", - рассказали в генконсульстве, добавив, что у некоторых болельщиков есть билеты на оба матча, но таких меньшинство.

В представительстве отметили, что не располагают точными данными о том, сколько болельщиков в конечном итоге прилетят в РФ на матчи Евро, в том числе потому, что многие из них путешествуют сами, а не в составе организованных групп. При этом специальные мероприятия для болельщиков не предусмотрены, добавили в генконсульстве.

В мае оргкомитет российской части турнира сообщил, что иностранные болельщики смогут въехать в Россию на матчи чемпионата Европы по футболу без виз по паспорту болельщика при наличии отрицательного результата теста на коронавирус. Находиться на территории России приехавшие на Евро болельщики смогут до 12 июля. Ранее также было принято решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.