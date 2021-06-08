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Евро-2020

Дзюба обратился к болельщикам после тренировки накануне футбольного чемпионата Европы

Капитан сборной России поблагодарил поклонников команды за поддержку и посещение тренировки
Артем Дзюба Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к сидящим на трибуне болельщикам после открытой тренировки команды, проходившей во вторник на "ВТБ-Арене" в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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"Спасибо за то, что пришли посетить нашу тренировку, ждем вас на матчах с Бельгией и Финляндией. Спасибо огромное и за то, что вы нас поддерживаете, это очень важно", - сказал Дзюба.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

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Евро-2020Дзюба, Артем Сергеевич
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