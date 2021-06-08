Джикия: поддержка болельщиков поможет сборной России в матче Евро против бельгийцев

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Поддержка болельщиков, которые будут гнать команду вперед, поможет российским футболистам в матче чемпионата Европы против команды Бельгии. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Георгий Джикия после открытой тренировки, проходившей во вторник на "ВТБ-Арене" в Москве.

"Безусловно, Бельгия - это сильный соперник с игроками классного, европейского уровня, - сказал Джикия. - Поэтому игра будет хорошей. Игра пройдет в России, и для нас это небольшой плюс, потому что нас будут поддерживать наши болельщики, которые будут гнать нас вперед".

Также своими ожиданиями от матча с бельгийцами поделился защитник российской сборной Вячеслав Караваев. "Это будет тяжелая игра, все будут готовы и сосредоточены. Надеюсь, это будет хороший матч".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).