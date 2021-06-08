В КХЛ назвали сумму долга "Адмирала" перед игроками и тренерами

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Задолженность владивостокского "Адмирала" перед хоккеистами и тренерами команды составляет 46 млн рублей. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

Морозов считает, что игроки из КХЛ были лидерами сборной России на чемпионате мира

В марте "Адмирал" был принят в состав участников лиги. Клуб будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года. К концу марта задолженность "Адмирала составляла 56 млн рублей.

"По последним данным, задолженность "Адмирала" составляет 46 млн. рублей", - сказал Морозов.

"Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на содержание клуба, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.