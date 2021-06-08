КХЛ изменила порядок ранжирования команд в таблицах конференций с сезона-2021/22

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) внесло изменение в порядок ранжирования команд в таблицах конференций регулярного чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В таблицах конференций команды будут занимать места в порядке убывания спортивных результатов вне зависимости от дивизиона, который они представляют. Изменение вступит в силу с сезона-2021/22.

Также на совещании было принято решение, что каждый клуб имеет право передавать в аренду до четырех хоккеистов, а также брать в аренду до четырех игроков: до трех в возрасте до 22 лет, и одного - в возрасте до 24 лет.

Сезон-2021/22 начнется 1 сентября матчем за Кубок Открытия между обладателем Кубка Гагарина прошлого сезона КХЛ омским "Авангардом" и победителем регулярного чемпионата - московским ЦСКА. Регулярный чемпионат завершится 1 марта 2022 года, а перерыв на Олимпиаду 2022 года, которая пройдет в Пекине, составит 31 день. В связи с проведением Игр количество матчей регулярного чемпионата, проводимых каждой командой уменьшено до 56. В прошлом сезоне команды проводили 60 матчей в регулярном чемпионате.