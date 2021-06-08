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ЧМ по хоккею в Риге

Роман Ротенберг: сборная России не выполнила тренерскую установку в матче ЧМ с канадцами

Глава штаба национальной сборной рассказал о тактике команды на овертайм решающего матча
Первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России не выполнили тренерскую установку в четвертьфинальном матче чемпионата мира с канадцами. Об этом журналистам заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг.

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Встреча завершилась поражением сборной России со счетом 1:2 в овертайме.

"В овертайме была установка сохранять шайбу и бросать, только когда есть стопроцентный голевой момент. Это обсуждалось и рисовалось, но вы видели, что все получилось ровно наоборот. Был минимальный контроль шайбы, бросали отовсюду. Контроль шайбы был у канадцев", - подчеркнул Ротенберг.

"Это было невыполнение установки? Получается, так. Тренер не говорил бросать, это было решением игроков, тренеры говорили сохранять шайбу", - добавил первый вице-президент ФХР.

Ротенберг назвал поражение от канадцев очень болезненным. "Это поражение, на которое мы не рассчитывали, все решили нюансы. Стыдно проигрывать, лучше выигрывать. Мы собрали лучших игроков из возможных, у нас играли все защитники из НХЛ", - отметил Ротенберг.

Чемпионом мира стала сборная Канады, переигравшая в финале команду Финляндии со счетом 3:2 в овертайме.

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