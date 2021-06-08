Журова поддержала включение подготовки к выполнению нормативов ГТО в уроки физкультуры

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Включение в школьные уроки подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) является полезной и нужной инициативой. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и посол ГТО Светлана Журова.

Наличие знака отличия ГТО дает дополнительные баллы поступающим в высшие учебные заведения. "Все понимают, что дополнительные баллы, которые абитуриенты получают за наличие знака ГТО, никому не помешают, - отметила Журова. - При поступлении в вузы порой один балл решает судьбу - на бюджет ты поступил или нет. В школе, где учатся мои дети, получилось такое общее решение о введении в урок физкультуры подготовки к сдаче нормативов ГТО. Это поддержали и педагоги, и родители, и дети отнеслись к этому очень хорошо, нет отношения как к какой-то обязаловке".

"Казалось бы, в комплексе довольно простые упражнения - прыжок в длину, отжимания, подтягивания, упражнения на пресс, но они все равно требуют подготовки, а чтобы выполнить нормативы на золотой знак, то должна быть хорошая подготовка, если ты не спортсмен, а обычный школьник. Очень важно посвящать этому время на уроках физкультуры. В целом ты это делаешь - прыгаешь, бегаешь, но это должны быть отдельные навыки и тренировки. Я очень это поддерживаю, и знаю, что учителя физкультуры хорошо к этому относятся", - добавила собеседница агентства.

Советский комплекс ГТО существовал с 1931 по 1991 годы. Он был возрожден указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года.

"В СССР был период, когда комплекс ГТО стал определенной обязательной программой, но сейчас все по-другому. Проходят фестивали, праздники, выполнение нормативов часто проходит в рамках каких-то интересных мероприятий. Это очень здорово", - отметила Журова.

В 2021 году в России отмечается 90-летие со дня создания комплекса ГТО.