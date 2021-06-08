Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Москве пройдет в конце ноября

ТАСС, 8 июня. Москва примет этап серии Гран-при по фигурному катанию с 26 по 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Девочки из стали. Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Первый этап серии состоится в Лас-Вегасе (США) с 20 по 24 октября, второй - в канадском Ванкувере с 29 по 31 октября, третий - в китайском Чунцине (5-7 ноября), четвертый - в Токио (12-14 ноября), пятый - во французском Гренобле (19-21 ноября), седьмой - в японской Осаке (9-12 декабря).

Этап юниорской серии Гран-при в Красноярске состоится с 15 по 18 сентября.

Чемпионат мира во французском Монпелье состоится с 21 по 27 марта 2022 года, юниорское мировое первенство пройдет в Софии с 7 по 13 марта 2022 года.