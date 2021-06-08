Боб Хартли признан лучшим тренером КХЛ

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Главный тренер омского "Авангарда" Боб Хартли признан лучшим наставником Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21. Об этом сообщили на церемонии закрытия сезона лиги.

В число номинантов также входили главный тренер ЦСКА Игорь Никитин и Андрей Разин, возглавляющий "Северсталь".

Приз лучшему руководителю клуба КХЛ достался генменеджеру "Авангарда" Александру Крылову. Награду за верность хоккею вручили форварду екатеринбургского "Автомобилиста" Павлу Дацюку.

"Авангард" по итогам регулярного чемпионата занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции, а по итогам плей-офф завоевал Кубок Гагарина, обыграв в финале московский ЦСКА со счетом в серии 4-2.

Хартли 60 лет, он возглавляет "Авангард" с 2018 года. Канадский специалист выигрывал титул чемпиона во всех лигах, где тренировал команды. Свою первую победу он одержал в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) в 1992 году с командой "Лаваль Титан". Следующий чемпионский титул канадец завоевал в Американской хоккейной лиге (AHL) в сезоне-1996/97 с "Херши Беарс".

В сезоне-2000/01 Хартли добился победы в Кубке Стэнли, будучи главным тренером "Колорадо". В 2012 году он сумел выиграть Швейцарскую национальную лигу, возглавляя "Цюрих". Хартли стал вторым тренером в истории после Майка Кинэна, которому удалось выиграть Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Кинэн завоевал трофеи, возглавляя "Нью-Йорк Рейнджерс"(1993/94) и "Металлург" (2013/14).