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КХЛ

Нападающий "Динамо" Шипачев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

В борьбе за награду он обошел Дамира Жафярова из "Торпедо" и представителя "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнена
Вадим Шипачев (справа) Фото предоставлено пресс-службой КХЛ
Описание
Вадим Шипачев (справа)
© Фото предоставлено пресс-службой КХЛ

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21. Об этом сообщили на церемонии закрытия сезона лиги.

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В тройку претендентов на приз помимо Шипачева вошли нападающий нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен.

Шипачеву 34 года, он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 57 матчах 67 очков (20 голов + 47 передач). В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе петербургского клуба Шипачев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", после чего до конца сезона играл за СКА. В составе сборной России нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года.

"Динамо" по итогам регулярного чемпионата заняло третье место в турнирной таблице Западной конференции. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4.

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