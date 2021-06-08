Нападающий "Динамо" Шипачев признан самым ценным игроком регулярного чемпионата КХЛ

В тройку претендентов на приз помимо Шипачева вошли нападающий нижегородского "Торпедо" Дамир Жафяров и форвард уфимского "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен.

Шипачеву 34 года, он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав в 57 матчах 67 очков (20 голов + 47 передач). В КХЛ он также выступал за "Северсталь" и СКА, в составе петербургского клуба Шипачев стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 Шипачев провел три матча в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас", после чего до конца сезона играл за СКА. В составе сборной России нападающий является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира 2014 года.

"Динамо" по итогам регулярного чемпионата заняло третье место в турнирной таблице Западной конференции. Во втором раунде плей-офф бело-голубые уступили СКА со счетом в серии 1-4.