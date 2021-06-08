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КХЛ

Голкипер "Локомотива" Паскуале признан лучшим вратарем регулярного чемпионата КХЛ

В тройку претендентов на награду также входили игроки "Ак Барса" Тимур Билялов и ЦСКА Ларс Юханссон
Эдвард Паскуале Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Эдвард Паскуале
© Антон Новодережкин/ТАСС

БАРВИХА /Московская область/, 8 июня. /ТАСС/. Канадский голкипер ярославского "Локомотива" Эдвард Паскуале признан лучшим вратарем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2020/21. Об этом сообщили на церемонии закрытия сезона лиги.

В тройку претендентов на приз помимо Паскуале вошли голкипер казанского "Ак Барса" Тимур Билялов и вратарь, выступавший за московский ЦСКА в прошлом сезоне, Ларс Юханссон.

Нападающему "Динамо" Вадиму Шипачеву был вручен приз лучшему бомбардиру прошедшего сезона (67 очков), а его партнер по команде Дмитрий Яшкин получил приз лучшему снайперу (38 голов).

Паскуале 30 лет, в прошедшем сезоне он принял участие в 41 матче регулярного чемпионата за "Локомотив", в которых одержал 25 побед при общем показателе 92,5% отраженных бросков. В плей-офф канадец сыграл в 11 матчах, одержал семь побед при показателе 95,1% отраженных бросков. По итогам регулярного чемпионата ярославский "Локомотив" занял четвертое место в таблице Западной конференции, проиграв в серии второго раунда плей-офф московскому ЦСКА со счетом 3-4.

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