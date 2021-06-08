Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Roland Garros

ТАСС, 8 июня. Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:1 в пользу 24-летнего немца, посеянного на турнире под шестым номером. Соперником Зверева по полуфиналу станет победитель матча между представителем Греции Стефаносом Циципасом и россиянином Даниилом Медведевым.

Зверев занимает шестое место в рейтинге ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Немецкий теннисист является победителем 15 турниров под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема его лучшим результатом является выход в финал Открытого чемпионата США (2020).

22-летний Давидович-Фокина, он идет на 46-й строчке в рейтинге ATP. Для испанца выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции стал лучшим результатом в карьере на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.