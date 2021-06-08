Призерка Олимпийских игр Банфето получила дубликаты медалей, утраченных в пожаре

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет Канады (COC) совместно с международным олимпийским сообществом воссоздали медали канадской прыгуньи в воду Меган Банфето, которые были утрачены в результате пожара. Об этом сообщает пресс-служба COC.

В феврале 2021 года в результате возгорания на одном из балконов дома, в котором проживала спортсменка, квартира, где хранились медали Олимпийских игр и Панамериканских игр, сгорела.

"Спасибо большое всем, кто принимал в этом участие. Эти награды очень много для меня значат, - сказал Банфето. Я сделаю все, чтобы завоевать еще несколько медалей на грядущей Олимпиаде в Токио".

Банфето 32 года, она трижды становилась бронзовым призером Олимпийских игр, также на счету канадской спортсменки три золотые, одна серебряная и три бронзовые медали Панамериканских игр.