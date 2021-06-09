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Roland Garros

Теннисист Медведев оценил свое выступление на Roland Garros

Россиянин впервые вышел в четвертьфинал турнира, где уступил греку Стефаносу Циципасу
Даниил Медведев EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 9 июня. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что мог добиться хорошего результата на Открытом чемпионате Франции. Комментарий Медведева приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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В ночь на среду Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:7 (3:7), 5:7) в четвертьфинале турнира. Россиянин впервые дошел до этой стадии Открытого чемпионата Франции, ранее он четыре раза уступал в первом раунде.

"Каждый раз, когда я не выигрываю турнир, это своего рода разочарование, - сказал Медведев. - Я сразу почувствовал себя хорошо, поэтому подумал, что могу добиться хороших результатов. Если бы перед началом турнира мне сказали, что я уступлю в тяжелом четвертьфинальном матче Циципасу, я бы согласился на это. Особенно после четырех прошлых вылетов в первом раунде".

В третьем сете при счете 5:6 на матчболе Циципаса Медведев исполнил подачу с руки. "Я думаю, что [это был] отличный турнир, отличный бой сегодня. Я боролся до последнего момента. Если говорить о последней подаче, то это было тактическое решение, я не хотел покинуть корт или что-то в этом роде", - отметил Медведев.

"Я думал об этом в течение всего матча, потому что, по моему мнению, он был довольно далеко на корте, - добавил россиянин. - Иногда я делаю это на практике, обычно парни немного удивляются. Ничего не вышло, у него был легкий мяч, чтобы закончить игру, и он это сделал. Возможно, в следующий раз я не сделаю этого, зная, что он готов".

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге ATP. Россиянин является победителем 10 турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема он дважды выходил в финал (на Открытом чемпионате США - 2019 и на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году).

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