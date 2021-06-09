Теннисист Медведев оценил свое выступление на Roland Garros

В ночь на среду Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу (3:6, 6:7 (3:7), 5:7) в четвертьфинале турнира. Россиянин впервые дошел до этой стадии Открытого чемпионата Франции, ранее он четыре раза уступал в первом раунде.

"Каждый раз, когда я не выигрываю турнир, это своего рода разочарование, - сказал Медведев. - Я сразу почувствовал себя хорошо, поэтому подумал, что могу добиться хороших результатов. Если бы перед началом турнира мне сказали, что я уступлю в тяжелом четвертьфинальном матче Циципасу, я бы согласился на это. Особенно после четырех прошлых вылетов в первом раунде".

В третьем сете при счете 5:6 на матчболе Циципаса Медведев исполнил подачу с руки. "Я думаю, что [это был] отличный турнир, отличный бой сегодня. Я боролся до последнего момента. Если говорить о последней подаче, то это было тактическое решение, я не хотел покинуть корт или что-то в этом роде", - отметил Медведев.