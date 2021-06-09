Хоккеист "Тампы" Сергачев рассказал о самоотверженности игроков в матче против "Каролины"

ТАСС, 9 июня. Игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" готовы жертвовать собой и ложиться под шайбу ради победы. Об этом рассказал российский защитник команды Михаил Сергачев, комментарий которого приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

"Тампа" обыграла "Каролину" (2:0) в пятом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли и победила в серии со счетом 4-1. Сергачев заблокировал пять бросков соперника в прошедшей игре.

"Такое [попадание шайбы в игрока] случается не один и не два раза за игру. Да, первые 15-20 секунд после попадания шайбы у тебя очень сильно болит нога. Но потом боль отпускает. Каждый в нашей команде готов жертвовать собой, что мы и делаем, - сказал Сергачев. - И когда нужно сделать блок, мы без раздумий ложимся под шайбу. Каждый такой поступок вдохновляет всю команду".

Сергачеву 22 года. Он выступает за "Тампу" с 2017 года. Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2019/20. В прошедшем регулярном чемпионате Сергачев принял участие в 56 матчах, в которых набрал 30 (4 гола + 26 передач) очков. В текущем плей-офф на счету хоккеиста две голевые передачи в 11 матчах.

"Тампа" является действующим обладателем Кубка Стэнли. Команда завершила регулярный чемпионат на третьем месте в Центральном дивизионе. В первом раунде плей-офф "Тампа" обыграла "Флориду" со счетом 4-2. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.