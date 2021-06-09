Вратарь сборной России Шунин заявил, что перед Евро не читает критических отзывов

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Антон Шунин перед чемпионатом Европы не читает критических отзывов о себе и о команде. Об этом он заявил журналистам в среду после тренировки национальной команды на подмосковной базе в Новогорске.

Сборная России завершает подготовку к чемпионату Европы, 12 июня в Санкт-Петербурге состоится ее первый матч на турнире - соперником по групповому этапу будет команда Бельгии. Комментатор Василий Уткин недавно высказал мнение, что Шунин будет самым слабым вратарем национальной команды за всю историю российского и советского футбола.

"Я сейчас не читаю ничего, стараюсь концентрироваться только на подготовке. То что пишут… Конечно, есть люди, которые считают одно, другие - иначе. Моя задача - подготовиться, чтобы выйти и показать свой максимум", - сказал Шунин.

Голкипер отметил, что не испытывает сильного волнения перед стартом турнира. "Все когда-то происходит в первый раз, но это шанс проявить себя и помочь команде", - сказал он.