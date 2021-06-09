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Евро-2020

Вратарь сборной России Шунин заявил, что перед Евро не читает критических отзывов

Комментатор Василий Уткин недавно высказал мнение, что Шунин будет самым слабым вратарем национальной команды за всю историю российского и советского футбола

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Вратарь сборной России по футболу Антон Шунин перед чемпионатом Европы не читает критических отзывов о себе и о команде. Об этом он заявил журналистам в среду после тренировки национальной команды на подмосковной базе в Новогорске.

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Сборная России завершает подготовку к чемпионату Европы, 12 июня в Санкт-Петербурге состоится ее первый матч на турнире - соперником по групповому этапу будет команда Бельгии. Комментатор Василий Уткин недавно высказал мнение, что Шунин будет самым слабым вратарем национальной команды за всю историю российского и советского футбола.

"Я сейчас не читаю ничего, стараюсь концентрироваться только на подготовке. То что пишут… Конечно, есть люди, которые считают одно, другие - иначе. Моя задача - подготовиться, чтобы выйти и показать свой максимум", - сказал Шунин.

Голкипер отметил, что не испытывает сильного волнения перед стартом турнира. "Все когда-то происходит в первый раз, но это шанс проявить себя и помочь команде", - сказал он.

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