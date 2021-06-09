НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу, которая ведет подготовку к чемпионату Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске, 10 июня сборная вылетит в Санкт-Петербург.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).