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Евро-2020

Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу

Национальная команда проводит тренировку на базе в Новогорске
© Артем Кузнецов/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин посетил тренировку сборной России по футболу, которая ведет подготовку к чемпионату Европы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России проводит тренировку на базе в Новогорске, 10 июня сборная вылетит в Санкт-Петербург.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Теги
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