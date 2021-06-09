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Евро-2020

Стефани Фраппар назначена резервным судьей матча открытия чемпионата Европы по футболу

Француженка стала первой женщиной-арбитром, назначенной на матч европейского первенства
Стефани Фраппар EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN
Описание
Стефани Фраппар
© EPA-EFE/MAURICE VAN STEEN

ТАСС, 9 июня. Француженка Стефани Фраппар назначена резервным арбитром на матч открытия чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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В матче открытия турнира, который пройдет 11 июня в Риме, примут участие сборные Турции и Италии. Главным арбитром встречи назначен Данни Маккели, его ассистентами будут Хессел Стеегстра и Ян де Врис, все представляют Нидерланды. За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать голландцы Кевин Блом, Пол ван Букел, немцы Кристиан Гиттельманн, Бастиан Данкерт.

Фраппар стала первой женщиной-арбитром, назначенной на матчи чемпионата Европы. В 2019 году она работала на матче за Суперкубок УЕФА между английскими "Челси" и "Ливерпулем", с сезона-2019/20 она обслуживает игры чемпионата Франции.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья.

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