Выставку фигур котов-футболистов открыли в Петербурге к чемпионату Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Выставку ростовых фигур котов с изображением символики стран-участниц чемпионата Европы по футболу открыли в среду в центре Санкт-Петербурга. В течение месяца, пока продолжается первенство, их можно будет увидеть в арт-центре творческого объединения "Митьки" на улице Марата.
"Это коты, которых мы расписывали к чемпионату мира (по футболу 2018 года - прим. ТАСС). Сейчас мы [выставили] европейскую часть. Это коты в человеческий рост, фигуры из фанеры. Они расписаны художниками - со всякими флагами, картинками, связанными с конкретной европейской страной", - сказал ТАСС один из основателей творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин. Он также предложил название для выставки - "Петербургские коты-футболисты принимают чемпионат Европы".
Перед выставочным центром и мастерской у дома 36/38 по улице Марата разместились 13 фигур котов: 12 из них посвящены сборным европейских стран, и еще одним экспонатом стало изображение эрмитажного кота-оракула Ахилла, который будет предсказывать результаты матчей чемпионата. Начиная с четверга и до окончания турнира выставку можно будет посмотреть в самом арт-центре.
Творческое объединение художников "Митьки" появилось в Петербурге в начале 1980-х годов и постепенно стало одной из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Живопись "Митьков" относят к "городскому фольклору", для которого характерны открытый и простодушный взгляд на окружающую действительность. За годы существования объединения сформировалось общественно-эстетическое движение со своей философией, собравшее множество последователей среди художников, писателей, поэтов и музыкантов.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Всего в Санкт-Петербурге пройдут семь встреч: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.