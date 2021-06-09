Выставку фигур котов-футболистов открыли в Петербурге к чемпионату Европы по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Выставку ростовых фигур котов с изображением символики стран-участниц чемпионата Европы по футболу открыли в среду в центре Санкт-Петербурга. В течение месяца, пока продолжается первенство, их можно будет увидеть в арт-центре творческого объединения "Митьки" на улице Марата.

"Это коты, которых мы расписывали к чемпионату мира (по футболу 2018 года - прим. ТАСС). Сейчас мы [выставили] европейскую часть. Это коты в человеческий рост, фигуры из фанеры. Они расписаны художниками - со всякими флагами, картинками, связанными с конкретной европейской страной", - сказал ТАСС один из основателей творческого объединения "Митьки" Дмитрий Шагин. Он также предложил название для выставки - "Петербургские коты-футболисты принимают чемпионат Европы".