{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

В Петербурге ограничат торговлю на стадионах и в фан-зонах в дни матчей Евро

Для ведения торговли предпринимателям необходимо было получить официальное письменное согласие УЕФА, а также привести внешний вид торговых объектов в соответствие с требованиями УЕФА
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Петербурга ограничил торговлю на стадионах, фан-зонах и в радиусе 2 км от них в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Соответствующий документ был опубликован в среду на сайте администрации города.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).

На эту тему
Матчи для болельщиков и ветеранов футбола пройдут в фан-зоне в Петербурге во время Евро
Матчи для болельщиков и ветеранов футбола пройдут в фан-зоне в Петербурге во время Евро

"По правилам проведения чемпионата Европы по футболу торговая деятельность на стадионах, в радиусе 2 км от них, а также в других местах проведения чемпионата ограничивается в дни проведения матчей и в предшествующий им день", - говорится в сообщении.

Данные ограничения коснутся стадиона "Петровский", стадиона Спортивной школы олимпийского резерва Курортного района Санкт Петербурга в Зеленогорске, зоны болельщиков на Конюшенной площади, зоны болельщиков на Дворцовой площади, парка футбола Евро-2020 на территории СК "Юбилейный".

Для ведения торговли предпринимателям необходимо было получить официальное письменное согласие УЕФА, а также привести внешний вид торговых объектов в соответствие с требованиями УЕФА. На сегодняшний день в перечень таковых вошли 297 магазинов, киосков и кафе, а также 150 передвижных палаток, тележек и автофургонов. Магазины и кафе смогут продолжать свою деятельность при условии, что не станут изменять заявленный ими внешний вид фасадов и брендирования. Передвижные торговые точки не могут осуществлять свою деятельность в дни проведения матчей Евро и предшествующие им дни: с 11 по 18 июня, с 20 по 23 июня, 1 и 2 июля 2021 года. Также на всех торговых точках полностью запрещена контрафактная торговля товарами с символикой УЕФА. В комитете также отметили, что в радиусе 2 км от стадиона "Санкт Петербург" возможна торговля в торговых киосках продуктами питания навынос без брендирования и какого-либо ассоциирования с чемпионатом.

Ранее комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга также сообщал о запрете розничной продажи алкоголя вблизи стадиона на Крестовском острове и возле фан-зон во время матчей чемпионата Европы по футболу. Запрет не распространяется на кафе и бары, однако его нельзя выносить из заведения.

Теги
Евро-2020
Мировой футбол
УЕФА отстранил арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 10 лет
Ранее россиянин был отстранен на 90 дней
УЕФА отстранил арбитра Сергея Лапочкина от футбольной деятельности на 10 лет
Читать полностью