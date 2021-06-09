В Петербурге ограничат торговлю на стадионах и в фан-зонах в дни матчей Евро

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Санкт-Петербург примет семь матчей: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также встречу 1/4 финала (2 июля).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Комитет имущественных отношений Петербурга ограничил торговлю на стадионах, фан-зонах и в радиусе 2 км от них в период проведения матчей чемпионата Европы по футболу. Соответствующий документ был опубликован в среду на сайте администрации города.

"По правилам проведения чемпионата Европы по футболу торговая деятельность на стадионах, в радиусе 2 км от них, а также в других местах проведения чемпионата ограничивается в дни проведения матчей и в предшествующий им день", - говорится в сообщении.

Данные ограничения коснутся стадиона "Петровский", стадиона Спортивной школы олимпийского резерва Курортного района Санкт Петербурга в Зеленогорске, зоны болельщиков на Конюшенной площади, зоны болельщиков на Дворцовой площади, парка футбола Евро-2020 на территории СК "Юбилейный".

Для ведения торговли предпринимателям необходимо было получить официальное письменное согласие УЕФА, а также привести внешний вид торговых объектов в соответствие с требованиями УЕФА. На сегодняшний день в перечень таковых вошли 297 магазинов, киосков и кафе, а также 150 передвижных палаток, тележек и автофургонов. Магазины и кафе смогут продолжать свою деятельность при условии, что не станут изменять заявленный ими внешний вид фасадов и брендирования. Передвижные торговые точки не могут осуществлять свою деятельность в дни проведения матчей Евро и предшествующие им дни: с 11 по 18 июня, с 20 по 23 июня, 1 и 2 июля 2021 года. Также на всех торговых точках полностью запрещена контрафактная торговля товарами с символикой УЕФА. В комитете также отметили, что в радиусе 2 км от стадиона "Санкт Петербург" возможна торговля в торговых киосках продуктами питания навынос без брендирования и какого-либо ассоциирования с чемпионатом.

Ранее комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга также сообщал о запрете розничной продажи алкоголя вблизи стадиона на Крестовском острове и возле фан-зон во время матчей чемпионата Европы по футболу. Запрет не распространяется на кафе и бары, однако его нельзя выносить из заведения.