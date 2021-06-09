Матчи для болельщиков и ветеранов футбола пройдут в фан-зоне в Петербурге во время Евро

"Основная концепция этого года - это всей семьей прийти и насладиться не только матчами, но и активностями, связанными с футболом и с Петербургом. Поэтому начиная с 11 июня мы ждем всех любителей футбола вместе с детьми. Мы предусмотрели различные возможности по приобщению семьи к футболу. Понятно, что будут активности перед сценой - это и возможность поиграть на небольшом мини-футбольном поле, где будут организованы специальные турниры, в том числе с участием представителей детских спортивных школ, ветеранов футбола Санкт-Петербурга, и даже в какие-то дни мы планируем организовать матчи между болельщиками", - сообщил Кудашов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Футбольные болельщики, которые будут посещать в дни чемпионата Европы фан-зону в Санкт-Петербурге, смогут принять участие в матчах по мини-футболу и конкурсах, разучить кричалки и послушать музыку. Об этом рассказал журналистам в среду главный режиссер фан-зоны Валерий Кудашов.

Перед каждым матчем планируется организовать прогноз результатов матчей, а во время трансляций видеокамеры, направленные на зрителей, будут выискивать самых ярких и активных болельщиков, которые получат призы. "На протяжении всего времени будет работать школа болельщиков, когда мы вместе с нашими анимационными командами будем разучивать разные кричалки", - добавил режиссер. Кудашов также анонсировал выступления музыкальных групп разных стилей на сцене фан-зоны. Планируются выступления шоу-оркестра Street Band, группы Animal Jazz, группы "Отава Ё" и других.

В дни чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будут действовать три площадки для болельщиков - футбольная деревня на Конюшенной площади, зона публичного просмотра на Дворцовой площади и зона для болельщиков у Дворца спорта "Юбилейный". Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что вход на фан-зону будет свободным - наличие Fan-ID и ПЦР-теста необязательно, однако будут ограничения по количеству людей, которые могут одновременно находиться на площади, - не более 5 тысяч человек. За этим будет следить счетчик на входе. Если фан-зона будет заполнена, то зрители будут перенаправляться на другие площадки.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.