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Евро-2020

Аэропорт Пулково примет чартеры с фанатами Евро из Словакии, Бельгии, Польши и Финляндии

Рейсы уже подтверждены из четырех стран
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Петербургский аэропорт Пулково 11 июня начнет прием чартерных рейсов с болельщиками, которые прибудут на матчи чемпионата Европы по футболу. Рейсы уже подтверждены из четырех стран, сообщили журналистам в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

"С 11 июня Пулково начнет обслуживать чартерные рейсы с футбольными болельщиками на борту. На сегодняшний день известно о прибытии самолетов из Братиславы, Брюсселя, Варшавы и Хельсинки", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что аэропорт также будет обслуживать самолеты с командами. "Команды начнут прибывать в Санкт-Петербург с 9 июня. В дни проведения чемпионата аэропорт Пулково на прилет и вылет обслужит сборные Бельгии, Польши, России, Словакии, Финляндии и Швеции", - отметили в компании.

По словам генерального директора компании Леонида Сергеева, аэропорт полностью готов к приему и обслуживанию болельщиков и команд. "Аэропорт Пулково готов к работе в усиленном режиме, в сотрудничестве с оргкомитетом Евро-2020, правительством Санкт-Петербурга, силовыми ведомствами проделана колоссальная работа по транспортному обеспечению мероприятия. Аэропорт Пулково гордится имеющимся успешным опытом обслуживания участников и гостей массовых мероприятий и званием лучшего аэропорта Европы по качеству обслуживания пассажиров. Уверен, что обслуживание участников и гостей чемпионата пройдет на высшем уровне", - приводятся в сообщении слова Сергеева.

В пресс-службе также отметили, что в аэропорту соблюдены все требования безопасности из-за пандемии коронавируса, а также работают круглосуточные пункты тестирования.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

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