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Мировой футбол

УЕФА отстранил арбитра Сергея Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет

Ранее россиянин был отстранен на 90 дней
Сергей Лапочкин (в центре) Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Сергей Лапочкин (в центре)
© Андрей Шрамко/ТАСС

ТАСС, 9 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российского арбитра Сергея Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Срок отстранения Лапочкина отсчитывается с 25 марта 2021 года. Арбитру будет запрещено заниматься какой-либо судейской деятельностью как на внутреннем, так и на европейском уровне. Также УЕФА запросил Международную федерацию футбола (ФИФА) применить данное наказание на мировом уровне.

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25 марта Лапочкин был временно отстранен по решению контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d). В регламенте УЕФА статья 11.2 (a) подразумевает участие или попытку участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и/или коррупции. В статье 12.2 (a) говорится о "тех, кто действует таким образом, который может оказать незаконное или надлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц". В статье 12.2 (d) говорится о связи с деятельностью, направленной на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход и/или результат матча или соревнования.

Также по данному делу на семь лет был отстранен от еврокубков латвийский "Вентспилс", а от футбольной деятельности - представители клуба Николас Дьякинс (4 года) и Адлан Шишханов (пожизненно). Причиной отстранения послужил матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 "Вентспилс" - "Бордо" (0:1). Данную встречу обслуживал Лапочкин. По информации газеты "Спорт-Экспресс", представители "Вентспилса" пытались подкупить российского арбитра, о чем тот не доложил в УЕФА.

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