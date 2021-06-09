УЕФА отстранил арбитра Сергея Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет

Срок отстранения Лапочкина отсчитывается с 25 марта 2021 года. Арбитру будет запрещено заниматься какой-либо судейской деятельностью как на внутреннем, так и на европейском уровне. Также УЕФА запросил Международную федерацию футбола (ФИФА) применить данное наказание на мировом уровне.

25 марта Лапочкин был временно отстранен по решению контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей 11.2 (а), 12.2 (а) и 12.2 (d). В регламенте УЕФА статья 11.2 (a) подразумевает участие или попытку участвовать в мошенничестве, активном или пассивном подкупе и/или коррупции. В статье 12.2 (a) говорится о "тех, кто действует таким образом, который может оказать незаконное или надлежащее влияние на ход и/или результат матча или соревнования с целью получения преимущества для себя или третьих лиц". В статье 12.2 (d) говорится о связи с деятельностью, направленной на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход и/или результат матча или соревнования.

Также по данному делу на семь лет был отстранен от еврокубков латвийский "Вентспилс", а от футбольной деятельности - представители клуба Николас Дьякинс (4 года) и Адлан Шишханов (пожизненно). Причиной отстранения послужил матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 "Вентспилс" - "Бордо" (0:1). Данную встречу обслуживал Лапочкин. По информации газеты "Спорт-Экспресс", представители "Вентспилса" пытались подкупить российского арбитра, о чем тот не доложил в УЕФА.