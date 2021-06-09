Дюков рассчитывает, что УЕФА пришлет ответ на запрос РФС о форме украинцев до начала Евро

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пришлет ответ на запрос РФС по поводу формы сборной Украины до начала чемпионата Европы. Об этом Дюков сообщил журналистам.

Министерство спорта РФ ждет объяснения от УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро

Российский футбольный союз 8 июня отправил письмо в УЕФА, в котором обратил внимание на политический лозунг, нанесенный на форму сборной Украины на чемпионате Европы. 7 июня в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили, что организация одобрила форму сборной Украины для участия в Евро. На форму сборной Украины нанесены лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" и контур Украины, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и Крым.

"Мы направили обращение, ждем ответа. Я думаю, что сегодня-завтра мы получим ответ", - сказал Дюков.

"Мы увидели, что как в игровом комплекте, так и в презентации есть определенные политические посылы. Мы считаем, что это не соответствует как принципам IFAB [Международного совета футбольных ассоциаций], так и регламенту экипировки", - добавил глава РФС.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург, в том числе четвертьфинальный матч 2 июля.