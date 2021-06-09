Дюков: задачей сборной России на чемпионате Европы по футболу является выход из группы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первая задача, стоящая перед российской сборной на чемпионате Европы, - это выход из группы. Об этом журналистам заявил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Уверен, что это будет зрелищный и интересный турнир. Всех болельщиков должен порадовать чемпионат Европы. Что касается нашей сборной, то я хочу отметить, что команда провела серьезную работу при подготовке и выполнила задачи программы, которая была разработана для подготовки к чемпионату Европы", - сказал Дюков.

"Ожидание одно, я уверен в том, что наша команда приложит все силы, чтобы успешно выступить на этом турнире. Если мы принимаем участие в этом турнире, то на первом этапе стоит задача в виде выхода из группы. Успешный результат какой? Давайте будем решать задачи по мере поступления, давайте думать об этом", - добавил он.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).