Анцелиович: Лапочкин не может напрямую обжаловать решение УЕФА об отстранении в CAS

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский судья Сергей Лапочкин не может напрямую обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении. Об этом ТАСС сообщила спортивный юрист Анна Анцелиович.

В среду УЕФА отстранил Лапочкина от судейской деятельности на 10 лет. Срок отстранения арбитра отсчитывается с 25 марта 2021 года, ему будет запрещено заниматься какой-либо судейской деятельностью как на внутреннем, так и на европейском уровне. Также УЕФА попросил Международную федерацию футбола (ФИФА) применить данное наказание на мировом уровне.

"Его следующим шагом может быть апелляционный комитет УЕФА, - сказала Анцелиович. - Сейчас напрямую в CAS он не может пойти, потому что дисциплинарный регламент УЕФА предусматривает сначала обжалование решения в апелляционном органе УЕФА, а потом только в CAS".

25 марта Лапочкин был временно отстранен по решению контрольного, этического и дисциплинарного органа УЕФА от какой-либо футбольной деятельности из-за возможного нарушения статей об участии или попытке участвовать в мошенничестве, оказании влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход или результат матча или соревнования и о связи с деятельностью, направленной на оказание влияния незаконным или ненадлежащим образом на ход или результат матча или соревнования.

Также по данному делу на семь лет был отстранен от еврокубков латвийский "Вентспилс", а от футбольной деятельности - представители клуба Николас Дьякинс (четыре года) и Адлан Шишханов (пожизненно). Причиной отстранения послужил матч второго квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2018/19 с французским "Бордо" (0:1). Эту встречу обслуживал Лапочкин, по информации газеты "Спорт-Экспресс", представители "Вентспилса" пытались подкупить российского арбитра, о чем тот не доложил в УЕФА.