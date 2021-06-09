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НБА

Баскетболист Леброн Джеймс намерен в следующем сезоне сменить игровой номер

На протяжении большей части карьеры форвард выступать под 23-м номером
Леброн Джеймс AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Описание
Леброн Джеймс
© AP Photo/Marcio Jose Sanchez

ТАСС, 9 июня. Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс планирует сменить свой игровой номер. Об этом сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

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По информации источника, 36-летний игрок со следующего сезона будет выступать за "Лейкерс" под 6-м номером. В июле в прокат выйдет фильм с его участием "Космический джем: Новое поколение", где баскетболист будет играть с 6-м номером на спине. Также под данным номером он выступал в сборной США, вместе с которой дважды стал олимпийским чемпионом (2008, 2012), и в "Майами" (2010-2014).

Под 23-м номером Джеймс выступает с начала своей карьеры в НБА. В 2003 году он подписал контракт с "Кливлендом". После периода в "Майами" он перешел в "Лейкерс", где снова взял 23-й номер. Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.

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