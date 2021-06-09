Баскетболист Леброн Джеймс намерен в следующем сезоне сменить игровой номер

По информации источника, 36-летний игрок со следующего сезона будет выступать за "Лейкерс" под 6-м номером. В июле в прокат выйдет фильм с его участием "Космический джем: Новое поколение", где баскетболист будет играть с 6-м номером на спине. Также под данным номером он выступал в сборной США, вместе с которой дважды стал олимпийским чемпионом (2008, 2012), и в "Майами" (2010-2014).

Под 23-м номером Джеймс выступает с начала своей карьеры в НБА. В 2003 году он подписал контракт с "Кливлендом". После периода в "Майами" он перешел в "Лейкерс", где снова взял 23-й номер. Джеймс - четырехкратный чемпион НБА, по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным игроком финальной серии плей-офф.