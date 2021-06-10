Колосков считает недостаточным решение УЕФА по форме сборной Украины

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязать сборную Украины убрать с формы для участия в Евро политический лозунг не является компромиссным. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

На форму сборной Украины нанесен лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!", а также изображен контур страны, включающий неподконтрольные Киеву территории Донбасса и российский Крым. В четверг УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава!"

"Меня, откровенно говоря, не устраивает это решение, - заявил Колосков. - Это никакое решение, это даже компромиссом назвать нельзя. Этот слоган единый, если запрещать, так запрещать все, логика непонятна".

Колосков отметил, что в правилах четко написано - кроме товарного знака, знака государства, номера и фамилии на форме ничего не должно быть. "Какие контуры? Можно создать такой прецедент, что начнут расписывать футболки, как хотят, получается, что Кипр завтра может разместить у себя на форме весь остров? Мы Аляску нарисуем?" - сказал Колосков.

"Чушь же полнейшая, ерунда какая-то. И почему так УЕФА поступает, мне абсолютно непонятно", - заключил Колосков.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.