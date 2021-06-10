Ионов сожалеет, что российские болельщики не смогут посетить матч сборной России в Дании

НОВОГОРСК /Московская область/, 10 июня. /ТАСС/. Отсутствие российских болельщиков на матче чемпионата Европы между сборными Дании и России в Копенгагене вызывает сожаление. Об этом журналистам заявил полузащитник национальной команды Алексей Ионов.

Матч между сборными России и Дании пройдет 21 июня, он будет заключительным для команд на групповом этапе Евро. Посетить встречу смогут до 25 тыс. болельщиков, однако антиковидные ограничения не позволят гражданам России прилететь в Данию.

"Всегда плохо, когда их (болельщиков) не бывает. Хотелось бы, чтобы они были на игре, поддерживали нас. Всегда чувствуем их поддержку. Плохо, что так", - сказал Ионов.

Вратарь Юрий Дюпин отметил, что команда будет чувствовать поддержку болельщиков на расстоянии. "В чемпионате страны случается, что игры на выезде проходят почти без болельщиков, поэтому серьезной проблемы в этом нет. Все будут чувствовать эту поддержку на расстоянии, знать, что за нас болеет вся страна. Эта поддержка даст положительный результат", - отметил он.

В четверг сборная России на подмосковной базе в Новогорске провела заключительную тренировку перед вылетом в Санкт-Петербург на первый матч чемпионата Европы. 12 июня соперником российских футболистов будет команда Бельгии.