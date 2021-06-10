Веснина и Карацев проиграли в финале Roland Garros в миксте

27-летняя Кравчик в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде занимает 848-е место. 29-летний Солсбери специализируется на выступлениях в парном разряде и миксте, в парном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он занимает седьмое место. В 2020 году он стал победителем парного турнира Открытого чемпионата Австралии.

Карацеву 27 лет, он занимает 26-ю позицию одиночного рейтинга ATP. Высшим достижением россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году. В мужском одиночном турнире текущего розыгрыша Roland Garros Карацев завершил выступление на стадии второго круга, проиграв немцу Филиппу Кольшрайберу.

34-летняя Веснина занимает 1 096-е место в одиночном рейтинге WTA. Россиянка также принимала участие в женском одиночном турнире благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка. Она потерпела поражение в третьем круге, уступив казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной. Российская спортсменка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в парном разряде, трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA, из них три она выиграла в одиночном разряде. Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России.

Roland Garros - второй в сезоне турнир Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.