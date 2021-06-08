Веснина и Карацев вышли в финал Roland Garros в миксте

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу российской пары. Нидерландский дуэт был посеян на турнире под третьим номером. В финале россияне сыграют с представительницей США Дезире Кравчик и британцем Джо Солсбери.

Карацеву 27 лет, он занимает 26-ю позицию рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Высшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open в 2021 году. В мужском одиночном турнире текущего Roland Garros Карацев завершил выступление на стадии второго круга, проиграв немцу Филиппу Кольшрайберу (3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 1:6).

34-летняя Веснина занимает 1096-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка также принимала участие в женском одиночном турнире благодаря защищенному рейтингу, который действует для игроков, пропустивших больше полугода из-за травм или рождения ребенка. Она потерпела поражение в третьем круге, уступив казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (1:6, 4:6). Российская спортсменка является олимпийской чемпионкой 2016 года в паре с Екатериной Макаровой, победительницей трех турниров Большого шлема в парном разряде и одного турнира в миксте, десятикратной финалисткой турниров Большого шлема (семь раз - в парном разряде, трижды - в миксте), победительницей Итогового турнира WTA в парном разряде, победительницей 22 турниров WTA, из них три она выиграла в одиночном разряде. Веснина - бывшая первая ракетка мира в парном разряде и двукратная победительница Кубка Федерации (2007, 2008) в составе сборной России.

Открытый чемпионат Франции - второй в сезоне турнир серии Большого шлема. Соревнования завершатся 13 июня. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.