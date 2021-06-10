Олег Матыцин получил паспорт болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин получил паспорт болельщика (FAN ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом передает корреспондент ТАСС из центра выдачи FAN ID в Лужниках.

"Матчи за рубежом я посещать не планирую. А от сборной России на Евро ожидаю победы в каждом матче, как всегда", - скандал Матыцин ТАСС, получив FAN ID.