МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин получил паспорт болельщика (FAN ID) для посещения матчей чемпионата Европы по футболу. Об этом передает корреспондент ТАСС из центра выдачи FAN ID в Лужниках.
"Матчи за рубежом я посещать не планирую. А от сборной России на Евро ожидаю победы в каждом матче, как всегда", - скандал Матыцин ТАСС, получив FAN ID.
Паспорт болельщика - нововведение России как организатора чемпионата мира 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.