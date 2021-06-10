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Roland Garros

Тарпищев: нервы и усталость могут повлиять на игру Павлюченковой в финале Roland Garros

Президент Федерации тенниса России отметил, что россиянка очень уверенно играет на турнире
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решающими факторами в финале Roland Garros в женском одиночном разряде станут степень усталости и устойчивость нервной системы. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В четверг россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла в полуфинале турнира словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.

"Павлюченкова очень уверенно играет на турнире. Общались с ней после четвертьфинала, настрой у нее правильный, - сказал Тарпищев. - В финале решит степень усталости и нервная система. Шансы у соперниц одинаковые".

"Хорошо, что не закончила [карьеру] в позапрошлом году, как хотела. Из-за травмы. Но удалось ее отговорить", - добавил он.

В финале 12 июня россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и Марией Саккари из Греции.

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