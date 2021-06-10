Кафельников: Павлюченкова превзошла себя, выйдя в финал Roland Garros

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Вице-президент Федерации тенниса России, победитель Roland Garros 1996 года Евгений Кафельников считает, что Анастасия Павлюченкова превзошла себя, пробившись в финал турнира во Франции. Таким мнением Кафельников поделился с ТАСС.

Павлюченкова обыграла словенку Тамару Зиданшек в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 29-летней Павлюченковой, посеянной на турнире под 31-м номером. В финале 12 июня россиянка сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и гречанкой Марией Саккари (17-й номер посева).

"Если Анастасия вышла в финал, значит ей по силам выиграть этот турнир. Здесь она превзошла себя, безусловно", - сказал Кафельников.

Павлюченкова находится на 32-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка является победительницей 12 турниров под эгидой организации, в финал турнира Большого шлема Павлюченкова вышла впервые, этот турнир стал для нее 52-м. Она установила рекорд, сыграв в наибольшем количестве турниров Большого шлема до выхода в финал и опередив итальянку Роберту Винчи (44 турнира).