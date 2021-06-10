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Единая лига ВТБ

Иванов: баскетбольный клуб "Химки" стал главным разочарованием сезона Единой лиги ВТБ

Почетный президент Единой лиги также подтвердил, что в следующем сезоне ЦСКА будет проводить домашние матчи в "Мегаспорте"
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты подмосковных "Химок" стали главным разочарованием сезона-2020/21 Единой лиги ВТБ. Такое мнение высказал журналистам почетный президент лиги Сергей Иванов.

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"Химки" заняли седьмое место по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф уступили "Локомотиву-Кубани" со счетом 0-2 в серии. Подмосковный клуб из-за финансовых проблем не подтвердил свое участие в сезоне-2021/22.

"Сезон получился интересным, порадовали "Зенит", "Нижний Новгород". Разочарование сезона - "Химки", но что поделать. Клуб практически исчез или вот-вот исчезнет. Плохо, и плохо в том числе ЦСКА, потому что нужна конкуренция", - отметил Иванов.

"О произошедшем в "Химках" я догадываюсь, но говорить не имею права. Говорить должен менеджмент о том, почему и что произошло", - добавил почетный президент Единой лиги ВТБ.

Чемпионом Единой лиги ВТБ в девятый раз подряд стал московский ЦСКА, обыгравший в финальной серии казанский УНИКС со счетом 3-0. Армейцы провели последний матч в Универсальном спортивном комплексе (УСК) ЦСКА имени Александра Гомельского, который будет снесен летом. Иванов подтвердил, что в следующем сезоне ЦСКА будет проводить домашние матчи во дворце спорта "Мегаспорт". "Это точно, а что будет через пять лет - посмотрим", - сказал Иванов.

Баскетбольный клуб "Химки" был основан в 1997 году и выступал в Единой лиге ВТБ с момента основания в 2008 году. В сезоне-2010/11 "Химки" выиграли Единую лигу ВТБ и являются единственным клубом, которому это удалось помимо ЦСКА. Также команда является двукратным обладателем Кубка Европы (2012, 2015), обладателем Кубка России (2008).

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