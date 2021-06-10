Павлюченкова сыграет с Крейчиковой в финале Roland Garros

Встреча завершилась со счетом 7:5, 4:6, 9:7 в пользу 25-летней чешской спортсменки. В решающем сете Крейчикова уступала со счетом 3:5 и в десятом гейме при счете 4:5 отыграла матчбол.

В финале Крейчикова сыграет с россиянкой Анастасией Павлюченковой (31-й номер посева), которая ранее в полуфинале обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3. Решающая встреча состоится 12 июня. Финалистки не провели ни одного матча между собой в турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA).

Крейчикова располагается на 33-й строчке рейтинга WTA. Чешка впервые вышла в финал турнира Большого шлема. Крейчикова не имеет номера посева на турнире.

Саккари занимает 18-е место в рейтинге. В ее активе один титул WTA. На Открытом чемпионате Франции греческая теннисистка была посеяна под 17-м номером.

Roland Garros - ежегодные соревнования по теннису, один из четырех турниров Большого шлема. Изначально турнир планировалось провести с 23 мая по 6 июня, но затем дату начала перенесли: чемпионат проходит в Париже с 30 мая по 13 июня. За счет переноса даты организаторы получили разрешение на допуск зрителей - не более 35% от вместимости комплекса. Общий призовой фонд турнира составляет €34 млн.