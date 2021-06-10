Сидорова заявила, что все соревнования в прыжках с шестом стали очень сложными

ТАСС, 10 июня. Россиянка Анжелика Сидорова призналась, что все женские соревнования в прыжках с шестом стали очень сложными из-за высокого уровня соперниц. Комментарий россиянки приводит пресс-служба Бриллиантовой лиги.

В четверг Сидорова на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции одержала победу с результатом 4,91 м, показав лучший личный результат текущего сезона.

"Сегодня вечером конкуренция показалась мне немного жесткой. Я очень нервничала из-за того, что не показала лучший прыжок на этапе в Дохе, но сегодня я хотела доказать, что могу прыгать намного выше. Сейчас в прыжках с шестом все соревнования сложные, здесь много сильных девушек, которые могут прыгать очень высоко", - сказала Сидорова.

"Теперь мне нужно получить билет на Олимпийские игры в Токио на чемпионате России, а потом я буду думать о медали", - добавила она.

18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации национальной федерации.

Сидорова является чемпионкой мира 2019 года. Также в ее активе золото чемпионата Европы 2014 года. Личным рекордом спортсменки является результат 4,95 м.