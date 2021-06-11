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Летние олимпийские виды спорта

Путин поздравил российских пятиборцев с победой на чемпионате мира в Египте

Александр Лифанов и Максим Кузнецов на соревнованиях в Каире выиграли эстафету

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лифанова и Максима Кузнецова, ставших победителями эстафеты на чемпионате мира по современному пятиборью. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Вы блестяще справились с поставленной задачей, показали настоящий спортивный характер, отличную подготовку и победный настрой. И конечно, искренние слова благодарности - вашим тренерам и наставникам, которые вместе с вами разделяют этот большой, заслуженный успех", - отметил, в частности, президент.

Лифанов и Кузнецов 9 июня стали победителями эстафеты на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире. По итогам соревнований по плаванию, фехтованию, верховой езде и лазер-рану россияне набрали 1491 очко. Второй стала сборная Южной Кореи (1486), третьей - команда Китая (1482).

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛетние олимпийские виды спорта
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