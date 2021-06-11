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Единая лига ВТБ

Баскетболист Фойгтманн продлил контракт с ЦСКА

Новое соглашение германского форварда с клубом рассчитано на 2 года

ТАСС, 11 июня. Немецкий форвард Йоханесс Фойгтманн продлил контракт с российским баскетбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Новое соглашение с баскетболистом рассчитано на два года.

"Верим, что у него остался большой запас для улучшения игры. С нашей командой он впервые принял участие в "Финале четырех", победил в Лиге ВТБ и чемпионате России, ведь он хорошо мотивирован, отлично знает игру, может выступать на нескольких позициях как форвард и центровой, обладает умением "растягивать" защиту, - сказал главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Он уже добился прогресса в игре, и, я уверен, Фойгтманн сможет добавить во многих аспектах защиты и нападения. Счастливы, что он остается с нами еще на два года".

Фойгтманн отметил, что видит в московском клубе большой потенциал. "Очевидно, я очень рад, что мы с клубом решили продолжить работать еще два года. Очень счастлив остаться в одном из лучших клубов Европы, борющемся за титулы. После двух лет, когда один сезон был отменен, а другой получился очень сложным, чувствую, что у нас есть незавершенные дела, мы должны провести два очень успешных сезона, продолжить развиваться вместе. Вижу в команде большой потенциал и надеюсь стать его частью".

Также руководство ЦСКА объявило, что в связи с истечением контракта команду покинул латвийский защитник Янис Стрелниекс. Всего на счету представителя Латвии 70 матчей в составе московского клуба.

Фойгтманну 28 лет, он выступает за ЦСКА с 2019 года. В прошедшем сезоне баскетболист в среднем набирал 9,1 очка, делал 5,4 подбора, 1,7 передачи, 0,7 перехвата и 0,4 блок-шота, проводя 20,3 минуты на площадке. В составе московского клуба немец стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2020/21.

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