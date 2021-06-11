Карасев назначен резервным арбитром на матч первого тура Евро Австрия - Северная Македония

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский рефери Сергей Карасев назначен резервным арбитром на матч первого тура чемпионата Европы по футболу между сборными Австрии и Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сергей Карасев вошел в число судей чемпионата Европы по футболу

На эту тему

Главным арбитром матча назначен швед Андреас Экберг. Также в состав судейской бригады вошли шведы Мехмет Кулум, Стефан Халльберг и немец Бастиан Данкерт.

Встреча между командами Австрии и Северной Македонии в рамках первого тура группы C состоится 13 июня в Бухаресте и начнется в 19:00 мск. Соперниками австрийцев и македонцев на групповой стадии являются команды Украины и Нидерландов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.