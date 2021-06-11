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Евро-2020

Карасев назначен резервным арбитром на матч первого тура Евро Австрия - Северная Македония

Встреча состоится в Бухаресте 13 июня в 19:00 мск
Сергей Карасев Андрей Шрамко/ТАСС
Описание
Сергей Карасев
© Андрей Шрамко/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский рефери Сергей Карасев назначен резервным арбитром на матч первого тура чемпионата Европы по футболу между сборными Австрии и Северной Македонии. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Главным арбитром матча назначен швед Андреас Экберг. Также в состав судейской бригады вошли шведы Мехмет Кулум, Стефан Халльберг и немец Бастиан Данкерт.

Встреча между командами Австрии и Северной Македонии в рамках первого тура группы C состоится 13 июня в Бухаресте и начнется в 19:00 мск. Соперниками австрийцев и македонцев на групповой стадии являются команды Украины и Нидерландов.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

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