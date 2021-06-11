Сорокин назвал Петербург идеальным вариантом для проведения дополнительных матчей Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Санкт-Петербург был идеальным городом для проведения дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу после отказа Дублина от проведения игр. Об этом сообщил журналистам генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

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"По совокупности факторов Санкт-Петербург был идеальным кандидатом", - сказал Сорокин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что город сразу предложил заполняемость стадиона на уровне 50%, что превышает разрешенное число зрителей в других странах, а также, по мнению Сорокина, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опирался на опыт проведения крупных турниров в Петербурге ранее.

Сорокин также сообщил, что УЕФА предусмотрел компенсацию стадиону, который примет большее число матчей, чем изначально запланировано. Сумму компенсации он не назвал, однако отметил, что она является "адекватной".

Изначально Санкт-Петербург должен был принять четыре матча финальной части турнира - три встречи группового этапа, в том числе две игры с участием сборной России, и один из четвертьфиналов. В связи с отказом Дублина принять матчи турнира, запланированные в столице Ирландии встречи группы Е перенесены в Санкт-Петербург. Ранее оргкомитет российской части Евро принял решение, согласно которому стадион в Петербурге на матчах турнира можно будет заполнять на 50%.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.